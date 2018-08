Wetenschappers beslissen: vandaag start de perenpluk

Terwijl de bierverkoop daalt, neemt het aantal Limburgse brouwerijen almaar toe. De voorbije twee jaar kwamen er zo'n 10 micro-brouwerijen bij. Dat is een verdubbeling. Hun brouwsels vallen dan ook in de smaak. We willen blijkbaar authentieke producten. In plaats van tien pinten te drinken op café, kiezen we vaker voor twee à drie speciaalbieren. Sommige brouwers gaan ver in hun drang naar het produceren van een lokaal bier. Dirk Billion trok naar brouwerij Het Perron in Gellik bij Lanaken. De hop komt er uit de eigen tuin.