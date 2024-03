Wetsdokter spreekt over verstikking bij dood cafébaas in Eksels rendez-voushotel

Drie mannen riskeren tot vijf jaar cel voor een zware brand op het bedrijventerrein in de Caetsbeekstraat in Bilzen. De oorzaak van de brand was een labo, waar op grote schaal methamfetamines werden geproduceerd voor de gevaarlijke drug ‘crystal meth’. Het allereerste in Limburg. De feiten dateren van 25 oktober 2019. Een zware brand breekt uit op het bedrijventerrein in de Caetsbeekstraat in Bilzen. De ravage is groot: negen loodsen, enkele oldtimer Porsches, een boot en heel wat gestockeerde materialen worden door de vuurzee verwoest. De schade loopt volgens een branddeskundige op tot meer dan 2 miljoen euro. Crystal meth In bedrijfshal 5 wordt een labo ontdekt waar op grote schaal methamfetamines werden geproduceerd. Dat zijn de grondstoffen waarmee crystal meth wordt aangemaakt. Dat is een zware harddrug, die vele malen krachtiger en meer verslavend is dan de synthetische amfetamines. Het is in 2019 nog maar de derde keer dat een dergelijk labo in ons land wordt aangetroffen. Bilzenaar De 62-jarige eigenaar van de loodsen verklaarde destijds aan de politie dat hal 5 twee dagen voor de brand verhuurd werd aan een Roemeen. Die man bleek later niet te bestaan. De verhuring werd wel geregeld door een 47-jarige Bilzenaar, die eerder ook al in de gevangenis zat. De veertiger riskeert nu vijf jaar cel en een geldboete van 24.000 euro voor het labo en de brand. Zijn raadsman vraagt de vrijspraak. Buiten de Bilzenaar kwamen ook een Nederlander en zijn stiefzoon in het vizier van de speurders. Zij zouden de veertiger in de cel hebben ontmoet en later door enkele getuigen ook zijn opgemerkt aan het bedrijfspand. Zij riskeren celstraffen van vier en vijf jaar en geldboetes tot 16.000 euro. Ook hun raadslieden vragen de vrijspraak. Het vonnis volgt begin april. Herbekijk de reportage uit het TVL Nieuws van 05/12/2019: