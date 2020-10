Hoe organiseer je een loopwedstrijd in tijden van corona? Vandaag ging namelijk Dwars door Hasselt door. Organisator Golazo liet niets aan het toeval over om de deelnemers zo veilig mogelijk te laten starten en finishen. Normaal gezien lokt Dwars door Hasselt tussen de 10 en 13.000 deelnemers. Vandaag waren dat er 2.300. De wedstrijd op de 15 km ging niet door, de 5 en 10 km wél. Deelnemers vertrokken in golven van 200 met de nodige afstand.