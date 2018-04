Wie evenaart de wereldgoal van Ronaldo op voetbalkamp Torpedo Hasselt?

Vanavond trekt de competitie weer op gang. In play-off 1 komt Racing Genk maandagavond pas in actie op het veld van Club Brugge. In de reguliere competitie pakte Genk daar nog een punt na een sterke wedstrijd. Vraag is of dat voor genoeg vertrouwen zorgt om de verloren bekerfinale te doen vergeten.