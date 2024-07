Wie niet wil, moet op 13 oktober niet stemmen: geen opkomstplicht

door Luc Moons

Op 13 oktober zijn we ook niet verplicht om te gaan stemmen voor de provincieraadsverkiezingen. De afschaffing van de opkomstplicht is ingevoerd voor de gemeente- én de provincieraadsverkiezingen. Daarover bestonden misverstanden. Maar wie dat niet wil, moet op 13 oktober dus niet gaan stemmen. Dat staat heel duidelijk in het kiesdecreet dat in 2021 is goedgekeurd. Bij de vorige lokale verkiezingen kwam al 10 procent van de kiezers niet opdagen. Nu het niet verplicht is, kan dat oplopen tot 40 procent. Gaan stemmen is ook een vorm van burgerzin. Tegelijk is er ook een debat bezig over de afschaffing van de provincieraad. In Wallonië is dit al beslist. Maar wat de onderhandelaars voor een nieuwe Vlaamse regering ook afspreken, op 13 oktober zullen we nog een provincieraad kiezen. Misschien voor de laatste keer.