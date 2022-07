In Heusden-Zolder ging gisteren de 43ste editie van de Nacht van Atletiek door. Na twee corona-edities hoopte de organisatie op een mooie opkomst. En met het mooie zomerweer was die er ook. Eén van de blikvangers in de Veen was wereldkampioene Noor Vidts op de vijfkamp indoor. Maar de meeste handtekeningen en selfies kwamen van de Limburgse sprintkoningin Rani Rosius. Zij trekt straks naar het EK in München, het WK in Eugene dat over twee weken van start gaat, moet ze aan zich voorbij laten gaan. In Heusden liep Rosius de 100m en de 4x100m.