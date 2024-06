Wie wordt de grootste? Een minidebat tussen Zuhal Demir en Chris Janssens

door Luc Moons

Nog zes dagen. We zitten in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van 9 juni. De ultieme campagneweek belooft vuurwerk. Want er staat zondag ook hier in Limburg veel op het spel. Zo is de vraag, wie wordt de grootste partij? En daarom hebben we de boegbeelden uitgenodigd van de twee partijen, die strijden om het leiderschap in Limburg. Zuhal Demir, van N-VA en Chris Janssens, van Vlaams Belang.