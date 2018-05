Wie wordt de opvolger van Rode Duivels-kenner Gijs?

Zondagavond weten we hoe het staat met de Europese ambities van Racing Genk. Genk kan nog 4de, 5de of zesde worden. Als het vierde wordt, heeft Genk een Europees ticket beet. Wordt het vijfde, speelt het volgende zondag tegen de winnaar van play-off 2. Met het derde scenario houdt niemand rekening in Genk. Want twee seizoenen op rij zonder Europees voetbal is uit den boze.