door Ron Cornelissen

Vandaag werd in Heusden-Zolder naast het Circuit Zolder officieel de eerste nagel in de nieuwe wielerpiste geklopt door minister van sport Ben Weyts. De eerste stenen voor de Velodroom Limburg werden al een tijdje geleden gelegd. Bedoeling is dat de nieuwe wielerpiste tegen volgend jaar in de zomer in gebruik zal worden genomen.