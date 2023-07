Dat is voor zo meteen, eerst voetbal, want morgen start de competitie voor Racing Genk en dat tegen promovendus RWDM. Volgens Wouter Vrancken heeft de trainerswissel bij het Molenbeekse team geen invloed op de individuele kwaliteiten van de spelers. Vrancken kan rekenen op het voltallige team na enkele zieken na een virale infectie. En daar is de trainer tevreden mee, want het zijn drukke dagen. Woensdag speelt Racing Genk opnieuw tegen Servette Genève.