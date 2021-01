De hoop op een snelle heropening van de horeca hebben ze opgegeven. De horeca-uitbaters, verenigd in Horeca Vlaanderen pleiten voor een korte, maar krachtige, volledige lockdown, om dan op 1 maart cafés en restaurants opnieuw open te kunnen doen. Het bloedbad in de horeca is niet te overzien, zegt Filip Vanheusden. De sector is in totaal al 6 maanden op slot, de facturen blijven binnenlopen en de tegemoetkoming van de overheid is onvoldoende. Om nog maar te zwijgen over de vele horeca-werknemers die thuis zitten.