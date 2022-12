Wietplantage opgerold in Hoeselt

De 59-jarige Halenaar Michel Turney, die zijn ex-vriendin doodde met 53 messteken, is schuldig bevonden aan doodslag. Dat heeft de assisenjury beslist na 5 uur beraadslagen. Het Openbaar Ministerie vraagt 26 jaar. Turney is schuldig aan doodslag, niet aan moord, zoals de burgerlijke partijen suggereerden. Volgens hen was er sprake van voorbedachtheid. Het Openbaar Ministerie volgde hen daar niet in. En uiteindelijk de jury dus ook niet. Meteen na de uitspraak van de schuld volgt het debat over de straf. De jury trekt zich opnieuw terug om de strafmaat te bepalen. Later vanavond kent Michel Turney zijn straf.