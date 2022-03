Op het assisenproces in Tongeren over de moord op de 55-jarige marktkraamster Inge Verstappen buigt de jury zich momenteel over de schuldvraag. De 60-jarige Enrico C. staat er terecht voor moord op zijn toenmalige vriendin. Hij bekende eerder deze week dat hij Inge Verstappen om het leven heeft gebracht, maar herinnert zich niet hoe het gebeurd is. In de slotpleidooien vandaag pleitten advocaat Jef Vermassen en procureur-generaal Coppin dat Enrico C. dat met voorbedachten rade deed. Iets wat zijn advocaat Jan Keulen dan weer in twijfel trok.