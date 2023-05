Wij bezochten herdenkingstuin op plaats voormalige woning Marc Dutroux

door Tine Oyen

De herdenkingstuin op de plaats van de voormalige woning van Marc Dutroux in Marcinelle bij Charleroi is klaar. In juni vorig jaar begonnen de afbraakwerken aan de woning waar meer dan 25 jaar geleden Julie en Mélissa het leven lieten. Ook An en Eefje werden er een tijdlang opgesloten door Dutroux. De tuin 'Between Earth and Sky' is opgetrokken uit witte bakstenen. Op de muur pronkt een kind met een vlieger. De buurtbewoners zijn tevreden met de komst van de herdenkingstuin, want ook de buurt staat iedere dag nog stil bij de gruwelijke gebeurtenissen.