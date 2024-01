En eindigen doen we met straffe beelden van de Sint-Truiderpoort in Hasselt, want de Duitse kunstenaar Jan Kamensky heeft het kruispunt met de kleine ring digitaal omgetoverd in een groene site. Het is een zogenaamde Visual Utopia waarmee Kamensky, met enige overdrijving, wil aantonen hoe we onze ruimte anders zouden kunnen gebruiken Hij maakte dit project in opdracht voor de nieuwe Green Deal Klimaatbestendige Omgeving die vandaag door onder meer het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid werd voorgesteld. De bedoeling is niet om het kruispunt echt om te toveren, maar om meer bewustzijn te creëren.