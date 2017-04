Wijnboeren redden bloesems van vorstschade met nachtelijke vuren

Het is nergens in Limburg goedkoper wonen dan in Voeren. Gemiddeld betaalt u voor een huis in Voeren 149.000 euro. Dat is 25 procent minder dan 5 jaar geleden. De cijfers komen van de notarissen en staan te lezen op de website van Trends. Burgemeester Huub Broers zegt dat hij de evolutie voorspeld had. Hij stelt ook vast dat steeds meer Walen, door de dalende woningprijs, zich in Voeren inschrijven. Dat kan op termijn grote politieke gevolgen hebben.