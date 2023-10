Paper Planes - het mode-imperium van de Amerikaanse vedetten Jay Z en Beyoncé - gaat voor de nieuwe winkel in New York in zee met ondernemer Kurt Dupont uit As. Zijn Splitflaptv verovert stilaan de harten in Noord- én Zuid-Amerika. Het is een digitale versie van het klassieke mechanische klapperbord zoals we dat kennen van in de vertrekhal van Zaventem. In een wereld waarin we worden bedolven met visuele prikkels is het een communicatievorm die rust brengt, verklaart oprichter Dupont de snelle opmars.