De klimaatconferentie van Sharm-el-Sheikh in Egypte is afgelopen. Volgens klimaatexpert Ignace Schops is de teleurstelling groot, aangezien er maar weinig maatregelen zijn genomen om de opawarming van de aarde tegen te gaan. "De berg heeft een muis gebaard", aldus Schops. "Maar we moeten nuanceren. In de ontwikkelingslanden is wel applaus te horen, want zij hebben voor het eerst een klimaatfonds gekregen om de herstelwerken na een klimaatramp te betalen."