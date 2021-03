Wilde achtervolging van politie door Genk eindigt in Termien

De politie heeft maandagochtend een cannabisplantage ontdekt in een woning aan het Nevenplein in Kaulille bij Bocholt. Er konden voorlopig geen verdachten gearresteerd worden. De lokale politie Lommel voerde maandag rond 8 uur 's ochtends een huiszoeking uit in een woning aan het Nevenplein in Kaulille. In de woning werden enkele kweekruimtes aangetroffen met in totaal 353 cannabisplanten. Er werd ook illegaal elektriciteit afgetakt. Er was niemand aanwezig in de woning. Politie Carma kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit. Politie Carma zorgde voor de opruiming van de installatie en voert het verdere onderzoek.