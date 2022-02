Willy Claes over Oekraïne: "Gevaarlijke situatie waarvan niemand weet waar het zal eindigen"

door Luc Moons

"We zijn in een gevaarlijke situatie terechtgekomen, waarvan niemand weet waar het zal eindigen". Dat zegt oud-secretaris-generaal van de NAVO, Willy Claes over de escalatie in Oekraïne. Russische tanks zijn vannacht Donetsk en Loehansk binnengetrokken, nadat president Poetin beiden regio's erkend heeft als onafhankelijke volksrepublieken. "Het Westen kan niet anders dan met sancties komen en daar zullen ook wij financieel de gevolgen van voelen", waarschuwt Claes. Vraag is wat Poetin nog van plan is. Hij houdt 190.000 manschappen klaar aan de grens met Oekraïne. Als Putin ook de hoofdstad Kiev wil inpalmen, is dat de start van een groot militair conflict. Sommigen spreken van de derde wereldoorlog. Maar Claes gelooft niet dat Putin het zover zal doordrijven.