Willy Claes Quartet bestaat 20 jaar en plant afscheidstournee

Het nieuws dat de cultuursector moet besparen, kwam hard binnen bij Stijn Meuris. "Dit is dramatisch. En beschamend," vertelt hij in onze nieuwsstudio. "Het lijkt wel op censuur. Ik klink misschien fel, maar we gaan naar Hongaarse en Poolse toestanden. Dit is echt een schande. Hieruit spreekt haat van deze regering tegenover cultuur."