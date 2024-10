Willy Claes roept Hasselaren op om te gaan stemmen: 'Steven Vandeput zou zich wel eens kunnen verslikken in de liberalen'

- De provincie bijt vanavond de spits af in de politieke debatten van Limburg Kiest. Wat hebben de gedeputeerden gerealiseerd en waar schoten ze tekort?- Genk sluit een snuswinkel in Shopping 3. De zogenaamde zuigtabak mag in België niet verkocht worden. Na drie waarschuwingen moet de winkel twee maanden toe.- De ex-vrouw van Peltenaar Marcel Van Hout blijft ontkennen dat zij iets te maken heeft met de villamoord. Ze staat samen met de klusjesman terecht.- Scouts Sint-Martinus bouwt in Hasselt nieuwe lokalen. Het was een lange weg, maar de vergunningen zijn binnen.- En basketbalploeg Limburg United leeft met vertrouwen toe naar de Europese thuismatch tegen het Griekse PAOK. De match is live te zien op TV Limburg.