Willy Claes vreest voor gevolgen na overwinning Trump

- Opmerkelijke demarche in Diepenbeek: Groen eist de burgemeesterssjerp op met slechts één verkozene. Diepenbeek is de enige gemeente in Limburg waar drie en een halve week na de verkiezingen nog geen coalitie gevormd is.- De nabestaanden van Beringenaar Freddy Vanoverstijns vragen meer aandacht voor de gevaren van een vleesetende bacterie. Iedere dag sterven in ons land 20 Belgen aan sepsis.- We gaan naar de Verenigde Staten waar N-VA-volksvertegenwoordiger Andy Pieters als waarnemer controleert of de verkiezingen eerlijk verlopen. De Houthalense Martine Vanhove heeft haar stem al uitgebracht.- De nieuwe TVL-kok Roberta Silvestrini reageert vereerd nadat Gault Millau haar restaurant l'Angelo Rossi in Sint-Truiden uitroept tot beste Italiaans restaurant van het land.- En TV Limburg zendt om half 9 de Europese wedstrijd van Limburg United tegen het Hongaarse Szolnoki live uit. Volgens manager Maarten Bostyn is de volgende ronde nog mogelijk.