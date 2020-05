- Het nationaal veiligheidscomité waarschuwt voor een mogelijke tweede golf van coronabesmettingen. Als dat gepaard gaat met een tweede lockdown, gaat een kwart van de Limburgse bedrijven failliet, zo vrezen Limburgse ondernemers in een bevraging van VOKA.- Het blijft intussen hoogst onzeker of we in de zomervakantie op reis kunnen naar het buitenland. Toerisme Vlaanderen maakt alvast promotie voor vakantie in eigen land met Limburg als één van de topbestemmingen.- Vanaf maandag kunnen we weer naar de kapper. Voor sommige mensen is dat niets te vroeg. We moeten wel rekening houden met wachttijden door lange lijsten met reserveringen.- Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters blijft erbij dat buschauffeurs de hele dag een mondmasker moeten dragen. Heel wat chauffeurs klagen over misselijkheid en hoofdpijn.- En een postbode die wekenlang tussen leven en dood zweefde, is als een held onthaald in Bilzen