Alaaddin Yilmaz, de bekende hartchirurg van het Jessaziekenhuis in Hasselt, is overleden aan de gevolgen van kanker. Yilmaz behoorde tot de absolute wereldtop in zijn vak, en kwam regelmatig in het nieuws met medische primeurs. Zo slaagde hij erin om al eerste een aortaklep te vervangen via een kijkoperatie, zonder het borstbeen open te zagen. Yilmaz was al enige tijd ziek, en liet zich in Turkije behandelen voor pancreaskanker. Daar is hij gisteren overleden.