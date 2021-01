Het aantal Limburgse vacatures in de logistieke sector stijgt fors, maar de vacatures geraken niet ingevuld omdat jongeren niet weten wat een job in de sector inhoudt. De nood aan nieuwe instroom is groot. Op de Hogeschool PXL in Hasselt kunnen jongeren een opleiding logistiek management volgen. Jaarlijks studeren er een 30-tal studenten af, maar dat is veel te weinig om al de vacatures in te vullen op de arbeidsmarkt. Dat merkt ook het Genkse transportbedrijf H. Essers. Op dit moment hebben ze in onze provincie 100 openstaande vacatures.