Meer dan een kwart van de Limburgse ondernemers plant, ondanks de coronacrisis, meer in te zetten op export. Dat blijkt uit een onderzoek van de UHasselt. Corona zet geen rem op de Limburgse export. Na een lichte terugval in 2020 kent de Limburgse handel naar het buitenland opnieuw een heropleving in de eerste maanden van 2021. En dat is een goed teken, volgens werkgeversorganisatie VOKA Limburg. Dertig procent van de Limburgse jobs en welvaart is gelinkt aan buitenlandse handel. VOKA roept de overheden dan ook op om de export op alle mogelijke manieren te ondersteunen.