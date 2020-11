- Het Alkense Anima Research Center zoekt meer dan duizend proefpersonen om de goede werking en de veiligheid van twee coronavaccins te testen. - In Beringen en Heusden zijn grote groepen jongeren met elkaar slaags geraakt. De vechtpartij in Berkenbos werd stilgelegd door de politie, de jongeren kregen een boete en zetten hun gevecht verder in Beringen.- Een krantenwinkel in Houthalen vraagt bezoekers om geen zonnebril en pet te dragen in combinatie met een mondmasker. Klanten zijn zo onherkenbaar en dat wil de uitbater vermijden, omdat ze in september werd overvallen in haar krantenwinkel. - Sigrid Schellen uit Bree schreef een tweede boek. De prostituee neemt daarmee afscheid van haar beroep als sekswerker.- En morgen is het STVV - Racing Genk, de Limburgse coronaderby zonder publiek. En toch stijgt de koorts voor een wedstrijd met grote spankracht. John van den Brom zit morgen nog niet op de bank maar is wel de nieuwe coach van Genk.