Winkelstraat in Hasselt hele voormiddag afgesloten na incident met man

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft vorige week een voertuig onderschept dat gebruikt werd bij een diefstal met list. De drie inzittenden werden voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor. Twee van hen zijn later overgebracht naar een gesloten asielcentrum met het oog op repatriëring. Vorige week woensdag kon de politie Limburg Regio Hoofdstad op een parking op de Kuringersteenweg in Hasselt een verdacht voertuig onderscheppen dat betrokken was bij een diefstal met list.Op de parking van een warenhuis werd een band lek gestoken. Het slachtoffer vertrok met zijn wagen en werd even later ingehaald door de wagen van de verdachten. De bestuurder van het voertuig maakte het slachtoffer duidelijk dat hij een lekke band had en bood hulp aan. Tijdens het vervangen van de lekke band doorzocht een tweede verdachte het voertuig en maakte een bankkaart buit. Een alerte getuige filmde het voorval en kon het slachtoffer wijzen op de feiten die zich hadden afgespeeld waarna het slachtoffer de politiediensten op de hoogte bracht. Begin juli kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een melding dat op dezelfde parking opnieuw een voertuig lekke band had en hulp aangeboden kreeg om de band te vervangen zodat pechverhelping niet gecontacteerd moest worden. De bestuurster ging hier niet op in en stelde de politie in kennis.Vorige week woensdag konden de politieploegen het verdacht voertuig op een parking op de Kuringersteenweg in Hasselt aantreffen en controleren. De drie inzittenden werden mee naar het politiekantoor in Hasselt genomen.Eén inzittende mocht na verhoor beschikken. De twee andere inzittenden, mannen van 45 en 47 jaar, bleken illegaal in het land te verblijven. Dienst Vreemdelingenzaken besliste om hen over te brengen naar een gesloten asielcentrum met het oog op repatriëring.