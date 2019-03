Winst tegen Lokeren betekent Europees ticket voor Racing Genk

We mogen stilaan dromen van een Limburgse overwinning in een voorjaarsklassieker, dat is de conclusie van ons panel in TVL Sportcafé gisteren. Het Vlaams openingsweekend was veelbelovend voor Tim Wellens en Dylan Teuns. En straks, over een goeie maand, maken ze op hun geliefkoosde parcours in de Ardennen nog meer kans op een ereplaats.