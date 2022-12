door Tine Oyen

Winterland in Hasselt lijkt op weg naar een recordeditie. Tijdens de kerstvakantie is het er behoorlijk druk. De maximumcapaciteit ligt op 4.000 bezoekers tegelijkertijd. Gisteren was het evenement even volzet en dan kan er enkel nog volk binnen wanneer er mensen naar buiten gaan. Winterland lokt ook vele bezoekers van buiten Limburg. Vooral schaatsen op echt ijs is erg in trek.