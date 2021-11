- De mondmaskerplicht wordt uitgebreid naar alle plaatsen waar een coronasafe ticket nodig is en dat voor iedereen vanaf 10 jaar. En de derde prik komt eraan. Tegen april moet iedereen zijn boosterprik gehad hebben. Dat heeft het Overlegcomité beslist. - De verplichte vaccinatie voor zorgkundigen roept veel vragen op in de zorgsector. Er is vooral kritiek op het ontslag als ultieme stok achter de deur. - Het quarantainesysteem bij hoogrisicocontacten maakt dat scholen steeds vaker zonder leerkrachten vallen. Leerlingen zitten veel in de studie of worden naar huis gestuurd. Het Spectrum College in Beringen trekt aan de alarmbel.- De horeca incasseert een nieuwe opdoffer. Door de stijgende coronacijfers en een veelheid aan onduidelijke maatregelen, worden feesten massaal geannuleerd.- En ook vandaag nog hebben ouders van vroeggeboren kinderen steun nodig van hun omgeving, zo blijkt in het Jessa ziekenhuis op de Wereld Prematurendag.