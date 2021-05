Overnachten in een schuilkelder en hopen dat de volgende bom jouw appartement niet verwoest. Dat is wat de 25-jarige Maaike Machiels uit Hasselt meemaakt in Tel Aviv, waar het conflict tussen Israël en Palestina escaleert. In de Palestijnse gebieden vielen al 68 dodelijke slachtoffers, in Israël 7. In een gesprek met onze redactie zegt de Hasseltse dat de situatie in haar stad al bij al nog meevalt.