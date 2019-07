WK BMX in Zolder is grootste wereldkampioenschap ooit

In de Ronde van Frankrijk genieten ook de Limburgse renners vandaag van een welverdiende rustdag. In de eerste tien dagen van de Tour lieten onze gouwgenoten meteen van zich horen. Truienaar Tim Wellens rijdt al een week rond in de bolletjestrui en Jasper Philipsen uit Ham verzamelde in zijn Tourdebuut al enkele ereplaatsen in de sprint. Maar dé Limburgse topprestatie kwam van Halenaar Dylan Teuns door de rit met aankomst op La Planche Des Belles Filles te winnen. En zijn honger is nog niet gestild. Hij wil ook de volgende dagen voor ritwinst gaan.