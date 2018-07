Drie branden in één nacht. De brandweer in Limburg heeft de handen vol gehad. Er waren twee woningbranden in Maasmechelen. In één van de gevallen is er sprake van brandstichting in een leegstaande woning. Het parket onderzoekt of er een link is met een eerdere brand, vorige week, in Maasmechelen. Ook in Bilzen ontstond vuur in een huis.