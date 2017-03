Woedende eigenaars dienen klacht in wegens diefstal nadat Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum paarden meeneemt

In Genk rijden binnenkort bussen zonder chauffeur. Genk is de enige Limburgse gemeente die door De Lijn is uitgekozen voor een proefproject met zelfrijdende bussen.Fusiekoorts in Limburg. Bestaat uw gemeente volgend jaar nog? Onze redactie hertekent de kaart van onze provincie zoals ze er straks kan uitzien.De parkeerautomaten in Hasselt blijven te ingewikkeld voor vele automobilisten. Ook de lange wachttijden voor een parkeerticketje zijn een grote bron van ergernis.En in Lanaken zijn verwaarloosde paarden gevonden op een voetbalveld. Ze worden opgevangen in het Vogel- en Zoogdierencentrum in Heusden-Zolder.