In de Challenger Pro League, en dan we zitten we bij het voetbal in tweede klasse, heeft Jong Genk opnieuw verloren. Op het veld van Club NXT ging het met 3-0 de boot in. De Genkenaren kunnen nu al sinds oktober niet meer winnen en staan troosteloos laatste, op vier punten van voorlaatste in de stand Seraing. Door het nieuwe competitieformat kunnen de beloften van Genk niet degraderen en dat lijkt meer en meer voor gelatenheid te zorgen op de grasmat.