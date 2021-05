- In Riemst raakt een vrouw levensgevaarlijk gewond tijdens een ongeval met vluchtmisdrijf. De politie is nog altijd op zoek naar de chauffeur die te voet wegvluchtte. Buurtbewoners klagen al jaren over het kruispunt waar regelmatig ongevallen gebeuren. - Virologen en experts zijn niet te spreken over het feit dat we vanaf 9 juni elkaar weer mogen kussen en knuffelen. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs komen de versoepelingen veel te vroeg en is de kans groot dat we ze nog voor de zomervakantie weer moeten terugschroeven. - De Universiteit Hasselt en hogeschool PXL houden een fysieke infodag. Om alles coronaproof te laten verlopen moet er vooraf gereserveerd worden en gebeurt alles in kleine groepjes. - Na een zoektocht van bijna twee weken is er nog steeds geen spoor van de voortvluchtige militair Jürgen Conings. - En in Maasmechelen opende vandaag het eerste mobiliteitspunt van de toekomst.