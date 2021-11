Wolf bijt voor de derde keer schapen dood bij eigenaar in Pelt

door David Bijnens

De wolf heeft opnieuw toegeslagen, deze keer in een weide aan de Winterdijk in Pelt. Twee schapen werden doodgebeten. Schapenhouder Paul Van Baelen kreeg voor de derde keer al bezoek van de wolf. Hij verloor in totaal al negen dieren. De weide was met stroomdraad afgemaakt, maar die was niet volledig wolfbestendig. Volgens de Peltenaar is het onbegonnen werk om zijn perceel volledig wolfproof te omheinen. Wij willen u waarschuwen voor de confronterende beelden.