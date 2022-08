Wolf doodt schapen op klaarlichte dag onder de ogen van eigenaar in Oudsbergen

- TVL-journalist Birgit Van Asten spot voor het eerst 9 wolvenwelpen in Limburg. Daarmee is ook voor het eerst bevestigd dat er dit jaar zoveel wolvenjongen geboren zijn in onze provincie.- Een felle brand legt de voormalige kantine van een rugbyclub op Kuringen-Heide in Hasselt in de as. De rookpluim is kilometers ver zichtbaar.- Het muziekfestival Hear Hear op het Pukkelpopterrein in Hasselt neemt extra maatregelen tegen de hitte. Zondag worden temperaturen ver boven de dertig graden verwacht. - Nooit eerder waren er zoveel openstaande vacatures in Limburg.- En Lummenaar Peter Vanlommel bouwt strandhutten om zijn scharrelvarkens te beschermen tegen de hittegolf. Hij moet de dieren ieder uur natsproeien omdat ze anders onwel worden bij deze hoge temperaturen.