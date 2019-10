Wolf Fencing Team heeft 160 vrijwilligers maar slechts 2 plaatsingen

- In Hasselt trekken de ouders van de zieke Oskar aan de alarmbel. Ze vrezen dat door het succes van de sms-actie ten voordele van baby Pia de gentherapie voor hun zoon onbetaalbaar zal worden. De behandeling kost 80.000 euro, en het gezin denkt dat farma industrie niet wil onderhandelen over een prijsdaling.- Veehouder Johan Schouteden wil dat maatregelen die hij neemt tegen wolf voor de volle 100% worden terugbetaald door de Vlaamse overheid. Hij wil hierover onderhandelen met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.- Het Russisch gezin met vier kinderen uit Alken dat uitgezet dreigde te worden mag dan toch in ons land blijven.- Het crematorium van Lommel kent een forse stijging van het aantal crematies.- En in het voetbal willen zowel Genk als STVV na twee verlieswedstrijden weer aanknopen met een overwinning.