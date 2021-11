Naar jaarlijkse traditie organiseert de Vereniging voor Sterrenkunde op vrijdag 12 en zaterdag 13 november weer haar Sterrenkijkdagen. Op 28 plaatsen in Vlaanderen staan volkssterrenwachten en lokale verenigingen klaar om je te gidsen langs de wonderen van de nachtelijke sterrenhemel. Ook in Limburg kan je op verschillende plaatsen gaan sterrenkijken. Dit jaar worden de sterrenbeelden extra in de aandacht gezet. De bezoekers leren welke sterrenbeelden er allemaal aan onze hemel prijken, hoe ze ontstaan zijn en hoe je ze makkelijk kan terugvinden, ook zonder telescoop. In Limburg kan je terecht bij de sterrenkijkwachten aan het Observatorium Georges Lemaître in Bocholt en de Cosmodrome in Genk. Ook sterrenkundeverenigingen de Noorderkroon in Hamont-Achel, Aquila in Lommel en Altair in Runkelen bij Sint-Truiden staan dit weekend op post om bezoekers te ontvangen. Meer info over de Sterrenkijkdagen vind je hier: www.sterrenkijkdagen.be.