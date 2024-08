Op verschillende plaatsen in Limburg is er wateroverlast na intense onweersbuien. Al zeker tot 17 uur vanavond is code geel van kracht in onze provincie. Ook moest de brandweer uitrukken voor enkele blikseminslagen. Deze ochtend bereikte een onweerszone het zuiden van Limburg. Van daaruit breidde het onweer zich verder uit over de rest van de provincie. Lokaal kan er op korte tijd heel wat neerslag uit de lucht vallen. Dat kan ook gepaard gaan met hagel en stevige windstoten. Op verschillende plaatsen in onze provincie is er al sprake van wateroverlast. Onder andere in Hoeselt en Riemst staan meerdere straten blank en zijn kelders ondergelopen. In Hasselt staan onder andere de Walenstraat en de Kiewitstraat onder water. Ook de bliksem sloeg in op woningen in Zonhoven, Genk en Diepenbeek. De brandweerzones zijn druk in de weer met interventies over de hele provincie. Later volgt meer in het TVL Nieuws.