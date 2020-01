Wolven August en Noëlla zijn mogelijk al een koppel

Twintig Truiense jongeren zijn voor bijna drie weken naar Costa Rica getrokken in het kader van het uitwisselingsproject Intercambioso. Normaal is de bestemming Nicaragua, maar dat was onmogelijk gezien de politieke instabiliteit in het land. Het project wil jongeren uit Sint-Truiden in contact brengen met andere culturen, hun blik op de wereld verruimen zeg maar. Als afsluiter van het avontuur voeren de jongeren deze week een theatervoorstelling op, en werd er ook een mini-documentairereeks gemaakt over hun reis.