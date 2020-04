Wolvin Noëlla is zwanger

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames niet voldoende daalt. En daarom worden de verwachtingen over de heropening van de winkels toch wat getemperd door de virologen. De druk op de ziekenhuizen blijft wel verder dalen, want het aantal ontslagen per dag is een stuk groter dan het aantal opnames. Gisteren waren er 204 nieuwe ziekenhuisopnames en mochten 368 mensen het ziekenhuis verlaten. Er liggen in totaal 3.959 coronapatiënten in het ziekenhuis, dat zijn er 236 minder dan de 24 uur ervoor.