Woning en loods in Alken branden volledig uit

In Meeuwen-Gruitrode is een meisje van 13 jaar omgekomen nadat ze werd aangereden door een vuilniswagen. Het tienermeisje loopt school in Bree, maar werd in de buurt van de lagere school in de Beemdstraat in Meeuwen-Gruitrode aangereden. De hulpdiensten snelden ter plekke, maar er kon geen hulp meer baten. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk.Meer nieuws volgt nog.