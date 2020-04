- De scholen gaan gedeeltelijk open vanaf 15 mei. Binnen dezelfde school moet de ene leerling wel naar school en de andere niet. Onderwijsminister Ben Weyts heeft daarover een politiek akkoord bereikt. - Wat betekent de heropening van de scholen voor uw kinderen? We praten erover met onderwijsexpert Tom Cox.- We zijn de lockdown beu. Steeds meer mensen houden zich niet meer aan de regels die de overheid oplegt om de verspreiding van het coronavirus in te perken.- Nu het er steeds meer naar uitziet dat we straks allemaal mondmaskers moeten dragen, is de discussie over de zin en de onzin van mondmaskers nog niet voorbij. We gaan na hoe je een mondmasker zeker niet moet gebruiken als je niet besmet wil raken.- En TV Limburg zendt zondag de eucharistieviering uit die de vormelingen moeten missen.