Woonzorgcentrum in Halen valt niets te verwijten in verband met overlijden na inspuiting met insuline

Baksteenproducent Vandersanden start samen met het Nederlandse 2Return een pilootproject voor een retourservice van houten pallets in België en Nederland. Daardoor vermindert de baksteenproducent het wegwerpgebruik van materiaal, zet het bedrijf volop in op circulariteit en komt het steeds dichter bij zijn doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn. "We zetten een volgende stap in ons duurzaamheidsverhaal. Het mooiste maak je samen en door onze krachten te bundelen met onze klanten en 2Return, trekken we onze duurzaamheidsgedachte op alle niveaus door, van productieproces tot verpakking en transport." Het Bilzerse baksteenbedrijf Vandersanden is een pilootproject gestart voor een retourservice van pallets. Die service is een samenwerking tussen Vandersanden, zijn klanten (aannemers en handelaars) en het Nederlandse logistieke bedrijf 2Return. Na gebruik haalt 2Return namens Vandersanden wegwerppallets bij de klanten op, checkt ze op herbruikbaarheid, voert eventuele herstellingen uit en zorgt er vervolgens voor dat de pallets van Vandersanden weer bij de baksteenfabrikant terechtkomen. Op die manier kunnen houten pallets gemakkelijk hergebruikt worden en vermindert Vandersanden het wegwerpgebruik van materiaal. "We zetten een volgende stap in ons duurzaamheidsverhaal met deze retourservice. Door pallets te hergebruiken, gaan we verspilling tegen", zegt Raf Jansen, COO bij Vandersanden. "Daarnaast vinden we het belangrijk om onze klanten de best mogelijke service te bieden en hen te ontzorgen. Met onze retourservice nemen we namelijk een groot stuk ballast weg bij onze klanten. Op basis van de data en inzichten die we verzamelen tijdens dit pilootproject willen we tegen de brede uitrol de puntjes op de i hebben staan.” Circulaire verwerking van houten pallets drukt ook kostenDoor houten pallets te hergebruiken, zet Vandersanden volop in op circulariteit. Het pilootproject van de retourpallets is een volgende stap in de ambitie om volledig CO2-neutraal te zijn tegen 2050.De retourservice biedt daarnaast ook een antwoord op de houtschaarste en de stijgende houtprijzen. Door ze te hergebruiken, blijven de pallets namelijk beschikbaar tegen een betaalbare prijs. Snelle en efficiënte ophalingHet retoursysteem van Vandersanden en 2Return ontzorgt aannemers en handelaars met een vlotte ophaling. Zij kunnen de houten pallets rechtstreeks en gratis laten ophalen door 2Return, binnen de tien werkdagen. Zo hoeven ze de pallets niet weg te werpen en besparen ze op de kosten die daarbij komen kijken."Samen met Vandersanden hopen we met deze retourservice de klant en het milieu te omarmen", zegt Toine Domensino, Managing Director bij 2Return. "Het verzamelen, ordenen en centraal stockeren vergt immers vaak heel wat inspanningen van handelaars en aannemers. Met deze service hopen we hen dan ook tegemoet te komen en te ontzorgen."