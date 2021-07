België blijft zich opwerpen als het wielerland bij uitstek. En dan heb ik het niet alleen over wegwielrennen of cyclocross. Want ook in het BMX'en heeft vooral Limburg met het Circuit in Zolder al een stevige reputatie opgebouwd. Want daar werden nu al 2 WK's georganiseerd en dit weekend wordt er ook een gedeelte van het Europees Kampioenschap betwist.