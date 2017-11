In TVL Sportcafé gaan we vanavond 20 jaar terug in de tijd met Het Moment van Peter Van Houdt. De Hasselaar maakte op zijn 19de de overstap van STVV naar Roda JC en pakte in zijn eerste seizoen meteen de beker in Nederland. Van Houdt kwam in Kerkrade terecht in een sterke ploeg, maar wist er wel meteen zijn plaats af te dwingen.